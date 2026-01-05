Van Aert operato dopo la frattura alla caviglia | incerti i tempi di recupero

Wout Van Aert si è sottoposto con successo a un intervento chirurgico alla caviglia destra, in seguito alla frattura verificatasi durante la quinta tappa di Mol, valida per il circuito di Exact-Cross 2025-2026. Attualmente, i tempi di recupero restano incerti, e si attende un aggiornamento sulle sue condizioni e sui prossimi passi del percorso di riabilitazione.

Wout Van Aert è stato operato con successo alla caviglia destra dopo la frattura rimediata a Mol, in occasione della quinta tappa valida per il circuito di Exact-Cross 2025-2026. Da capire. ora, quando potrà rientrare, dato che la squadra di appartenenza del corridore belga, la Wisma Lease a Bike, non ha specificato i tempi di recupero, limitandosi a comunicare che inizierà presto la riabilitazione. VAN AERT OPERATO: L'IPOTESI SUL POSSIBILE RIENTTO Difficile fare previsioni, ma appare scontato che il campione belga non tornerà in strada prima dei tre mesi. Questo è quanto emerge dopo l'intervento chirurgico resosi necessario per ridurre la piccola frattura rimediata nel.

