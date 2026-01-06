Neres aggiornamento sulle sue condizioni | il dolore alla caviglia…

Neres, aggiornamento sulle sue condizioni: il dolore alla caviglia. Il calciatore del Napoli sta seguendo un percorso di recupero e ci sono segnali positivi riguardo alla sua disponibilità per il prossimo impegno. In vista del match contro l’Inter di domenica a San Siro, l’attenzione è rivolta alla sua ripresa completa, fondamentale per le strategie della squadra.

Neres. Arrivano segnali incoraggianti in casa Napoli in vista del big match contro l’ Inter in programma domenica prossima a San Siro. L’attenzione del club partenopeo è tutta rivolta a David Neres, rimasto fermo dopo l’infortunio alla caviglia sinistra subito nello scorso weekend. L’attaccante brasiliano aveva fatto temere per la sua disponibilità, ma le ultime notizie fanno tirare un sospiro di sollievo a mister Antonio Conte e ai tifosi. Secondo quanto riportato da Calcio Napoli 24, Neres non presenta dolori significativi alla caviglia e le sensazioni del giocatore sono positive. Questo aggiornamento fa ben sperare per la preparazione della squadra in vista del match contro l’ Inter. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Infortunio Neres, il giocatore del Napoli lascia l’Olimpico con le stampelle: la caviglia preoccupa. I dettagli sulle sue condizioni Leggi anche: Napoli, trauma alla caviglia per Neres: le condizioni Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. David Neres, filtrano le prime voci sull'entità dell'infortunio; Napoli, infortunio per Neres: esce zoppicando contro la Lazio, cosa si è fatto e quanto può stare fuori. Inter a forte rischio; Napoli, infortunio per Neres: il comunicato ufficiale; Infortunio Neres, oggi gli esami strumentali: cosa filtra sulle sue condizioni – CdS. Infortunio Neres, il giocatore del Napoli lascia l’Olimpico con le stampelle: la caviglia preoccupa. I dettagli sulle sue condizioni - Infortunio Neres, preoccupazione in casa Napoli dopo il problema alla caviglia. calcionews24.com

Infortunio Neres, Conte trattiene il fiato: le ultime sulle condizioni del brasiliano - infortunio, Napoli in ansia per David Neres: trauma distorsivo alla caviglia sinistra dopo Lazio- internapoli.it

CDS - Napoli, l'Olimpico diventa teatro della paura per Neres, il punto sulle condizioni - David Neres, attaccante del Napoli, è stato costretto a lasciare Roma con le stampelle a fine gara Lazio- napolimagazine.com

Tiberio Ancora sentenzia: “ #Neres in campo contro l’ #Inter Vi dico tutto” x.com

