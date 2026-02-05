Fiera Milano apre le porte a WinePrime-Exhibition & Experience, un evento dedicato al vino di alta gamma. La fiera, nata dalla collaborazione con Excellence SIDI, mira a mettere in mostra le eccellenze del settore vinicolo internazionale. Per tre giorni, produttori e appassionati si incontrano per assaggiare e conoscere le ultime novità del mondo del vino di pregio.

Si chiama WinePrime -Exhibition & Experience il nuovo format espositivo a forte vocazione internazionale dedicato al settore vinicolo di alta gamma che nasce dalla partnership tra Fiera Milano ed Excellence SIDI (Società Italiana Distributori e Importatori). Evento ha l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra i produttori vinicoli provenienti da terroir globali di eccellenza e i protagonisti della distribuzione specializzata, coinvolgendo operatori HoReCa, canali retail qualificati, sommelier, opinion leader e buyer dai principali mercati di consumo, con un’impostazione progettata per favorire incontri e opportunità commerciali cross-border. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fiera Milano brinda al vino di alta gamma con WinePrime-Exhibition & Experience

