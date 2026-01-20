Il Salerno Bachata Experience conquista ancora | energia e partecipazione con Maurizio Bollo e Serena Fummo

Il Salerno Bachata Experience torna a coinvolgere appassionati di ballo e musica, offrendo un’occasione di confronto e apprendimento. Con la partecipazione di Maurizio Bollo e Serena Fummo, l’evento ha favorito un ambiente di condivisione, tecnica e passione. Un pomeriggio che ha permesso a tutti di vivere l’atmosfera della bachata, rafforzando il senso di comunità e amicizia tra i partecipanti.

Un'altra domenica pomeriggio all'insegna del ritmo, della tecnica e della condivisione ha animato Salerno. Il 18 gennaio scorso si è infatti svolta una nuova edizione del "Salerno Bachata Experience" presso il Centro Studi Danza Iorio Milingi di via Posidonia, nella città d'Arechi. A prendere parte all'iniziativa sono stati 19 allievi, coinvolti in un percorso intenso e stimolante che ha unito studio tecnico, approfondimento stilistico e dimensione sociale della bachata. L'incontro, della durata complessiva di due ore, è stato suddiviso in due momenti distinti ma complementari.

