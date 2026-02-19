Cristina Mercuri ha ottenuto il titolo di prima Master of Wine italiana, risultato che le cambia la vita. La decisione di dedicarsi al vino, presa nel 2016 dopo aver lasciato la carriera legale, si è rivelata vincente. La sua passione l’ha portata a superare un percorso difficile e selettivo, con solo quattrocento persone al mondo che possiedono questa certificazione. La soddisfazione di Cristina si mescola alla sorpresa, mentre si prepara a condividere questa conquista con amici e colleghi. La sua storia dimostra quanto il coraggio possa aprire nuove strade.

Quando arriva la telefonata che cambia una carriera, non sempre si è pronti a festeggiare. «Felicissima, non ci sto capendo niente», confessa Cristina Mercuri, pisana, ex avvocata che ha scelto il mondo del vino nel 2016 e oggi festeggia questo ambitissimo riconoscimento, prima donna italiana a conquistare la spilla d’oro che appartiene a poco più di quattrocento persone nel mondo: gli italiani finora erano tre, tutti uomini, Gabriele Gorelli, Andrea Lonardi e Pietro Russo. Gli ultimi giorni sono stati «tesi e intensi», l’attesa di quella chiamata «provante». «Stanotte ho dormito poco. Sto ritornando coi piedi per terra. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Cristina Mercuri è la prima Master of Wine italiana

