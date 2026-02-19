Windows 11 | test di velocità della rete integrato nella barra delle applicazioni

Microsoft ha deciso di integrare un test di velocità della rete nella barra delle applicazioni di Windows 11. Questa novità nasce dalla crescente richiesta di monitorare la connessione senza dover aprire programmi esterni. L'utente potrà verificare facilmente la velocità di download e upload con un semplice clic, senza interrompere il lavoro. La funzione dovrebbe rendere più immediata la gestione della rete, soprattutto durante streaming o videoconferenze. La novità sarà disponibile nelle prossime versioni di Windows 11, in fase di sviluppo.

Microsoft sta lavorando a una nuova funzionalità che permetterà di eseguire test di velocità della rete direttamente dalla barra delle applicazioni di Windows 11. L’obiettivo è ridurre la necessità di servizi esterni come Speedtest.net o Fast.com, offrendo agli utenti uno strumento immediato e accessibile per verificare la propria connessione. Al momento, la funzione è disponibile solo per gli Insider del canale Release Preview, tramite le build 26100.7918 e 26200.7918 (KB5077241). Il test può essere avviato da tre punti chiave: il pannello delle Impostazioni rapide Wi-Fi, l’equivalente per le connessioni cellulari e cliccando con il tasto destro sull’icona di rete nella system tray. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Windows 11: test di velocità della rete integrato nella barra delle applicazioni Windows 11: la barra delle applicazioni torna flessibile, personalizzabile come ai vecchi tempi. Arriva nel 2026.Microsoft ha annunciato che nel 2026 Windows 11 riporterà la barra delle applicazioni personalizzabile, rispondendo alle numerose richieste degli utenti. Leggi anche: Avvio veloce su barra applicazioni in Windows 11 e 10 (come XP) Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Windows 11, maxi aggiornamento in arrivo: Sysmon integrato, speed test, produttività e sicurezza; Windows 11: arriva il test di velocità della rete, addio a Speedtest; Windows 11 26H1: Microsoft conferma i PC con Snapdragon X2, ma i nuovi chip NVIDIA sembrano spariti dai radar; Windows 11, ora di rinnovare i certificati di Secure Boot | Patch Tuesday febbraio. Windows 11, arriva lo speedtest direttamente dalla taskbarMicrosoft integra un test di velocità nella barra delle applicazioni di Windows 11, eliminando la necessità di servizi esterni per verificare la connessione. msn.com Windows 11: arriva il test di velocità della rete, addio a SpeedtestWindows 11 integra un test di velocità della rete direttamente nella barra delle applicazioni per misurare Ethernet, Wi-Fi o dati mobili. msn.com Windows 11: arriva il test di velocità della rete, addio a Speedtest x.com ASSOLVIMENTO TEST OFA E ABILITÀ LINGUISTICA È stata pubblicata la nuova data per il test di assolvimento degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) e per la verifica dell'abilità linguistica. Lunedì 16 febbraio 2026 Modalità "Computer Based H facebook