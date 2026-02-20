WikiFlix | oltre 4mila film gratuiti online una risorsa utile anche per le scuole

WikiFlix ha attirato l’attenzione del portale “Cinema e Immagini per la Scuola” perché offre più di 4.000 film accessibili gratuitamente online. La piattaforma permette di guardare i film in streaming senza iscrizione, pagamento o restrizioni di abbonamento. Questa risorsa si rivela utile anche per insegnanti e studenti, che possono utilizzarla per le lezioni di cinema e cultura. La disponibilità di così tanti titoli rende facile trovare film di diversi generi e periodi storici. La piattaforma continua ad aggiornarsi con nuovi contenuti ogni settimana.

È il portale istituzionale "Cinema e Immagini per la Scuola" a segnalare WikiFlix, progetto che rende disponibili oltre quattromila film in streaming gratuito, senza abbonamento, senza registrazione e senza paywall.