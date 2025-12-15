Screening visivi gratuiti nelle scuole | oltre 300 controlli col progetto del corso ottico dell’Ipsia Di Marzio-Michetti

Nel corso degli ultimi mesi, nelle scuole secondarie di primo grado dell’Abruzzo, sono stati effettuati oltre 300 screening visivi gratuiti. Questa iniziativa, promossa dal corso ottico dell’Ipsia Di Marzio-Michetti, mira a sensibilizzare sull’importanza della salute visiva tra i giovani, offrendo controlli tempestivi e gratuiti per individuare eventuali problemi oculari.

Sono stati realizzati oltre 300 controlli visivi gratuiti negli ultimi mesi nelle scuole secondarie di primo grado abruzzesi grazie a un progetto promosso dal corso ottico dellIpsia Di Marzio-Michetti. L’iniziativa ha unito prevenzione sanitaria e orientamento scolastico, riscuotendo grande. Ilpescara.it

