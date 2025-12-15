Nel corso degli ultimi mesi, nelle scuole secondarie di primo grado dell’Abruzzo, sono stati effettuati oltre 300 screening visivi gratuiti. Questa iniziativa, promossa dal corso ottico dell’Ipsia Di Marzio-Michetti, mira a sensibilizzare sull’importanza della salute visiva tra i giovani, offrendo controlli tempestivi e gratuiti per individuare eventuali problemi oculari.

© Ilpescara.it - Screening visivi gratuiti nelle scuole: oltre 300 controlli col progetto del corso ottico dell’Ipsia Di Marzio-Michetti

Sono stati realizzati oltre 300 controlli visivi gratuiti negli ultimi mesi nelle scuole secondarie di primo grado abruzzesi grazie a un progetto promosso dal corso ottico dell’Ipsia Di Marzio-Michetti. L’iniziativa ha unito prevenzione sanitaria e orientamento scolastico, riscuotendo grande. Ilpescara.it

Ambliopia: screening visivi gratuiti in età infantile e informazioni utili per genitori e pediatri

Screening visivi e occhiali gratis. Alunni dell’Ipsia alleati della Caritas - La scuola incontra la solidarietà con il progetto “PN Estate Protesi Sociale”, promosso dall’Ipsia Benelli di Pesaro in collaborazione con la Caritas diocesana locale. ilrestodelcarlino.it

Screening e occhiali per i poveri. Pensano a tutto i ragazzi del Benelli - Torna il progetto "Protesi sociale" nato dalla collaborazione tra l’Istituto tecnico Benelli e la Caritas diocesana per offrire screening visivi gratuiti e occhiali correttivi a persone svantaggiate ... ilrestodelcarlino.it

Oggi, nella parrocchia di San Felice da Cantalice a Centocelle, abbiamo preso parte a una bella iniziativa di solidarietà e salute: una clinica temporanea dedicata a screening visivi gratuiti e assistenza oculistica per le persone fragili del Quarticciolo e di Cento - facebook.com facebook