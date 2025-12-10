Meteo l' anticiclone resiste | sole e clima mite fino al weekend

L'anticiclone continua a prevalere sulla regione, assicurando condizioni di tempo stabile e soleggiato. La provincia di Agrigento vivrà una settimana caratterizzata da giornate miti e senza precipitazioni, grazie all'alta pressione ancora presente nell'area. Il clima favorevole si manterrà almeno fino al weekend, offrendo condizioni ideali per attività all'aperto e momenti di relax.

Settimana di tempo stabile e soleggiato per la provincia di Agrigento, dove l’alta pressione continuerà a garantire condizioni di bel tempo almeno fino al weekend. L’anticiclone che abbraccia gran parte dell’Europa centro-meridionale e dell’Italia manterrà il cielo sereno o poco nuvoloso, con un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Previsioni Meteo, l'Anticiclone inizia a indebolirsi da Sud: forti temporali stasera e domani a Malta. Attenzione anche a Lampedusa e Linosa

