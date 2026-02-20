Weekend cosa fare a Pisa e provincia il 21 e il 22 febbraio

Sabato e domenica a Pisa e provincia si svolgono numerosi eventi, tra spettacoli, mostre e iniziative per tutte le età. La città si anima con mercatini, laboratori e concerti, mentre le piazze ospitano ancora tracce di carnevale, come carri allegorici e sfilate di maschere. Anche i più piccoli trovano molte opportunità di divertimento, tra atelier creativi e spettacoli teatrali. La proposta di questo fine settimana invita a scoprire il ricco calendario di appuntamenti.

Anche se l'allegro e coloratissimo periodo carnevalesco è terminato, la festa in maschera (soprattutto per i bambini) non è ancora finita. Ci sono poi varie altre attività proposte per questo fine settimana tra capoluogo pisano e dintorni, dalle visite guidate agli spettacoli, dalle mostre alle escursioni. Piazza delle Vettovaglie, per un pomeriggio, diventa a totale disposizione di famiglie e bambini con un'ultima festa di Carnevale che si terrà sabato 21 febbraio dalle ore 16. Organizzato dal Comune di Pisa, l'evento prevede anche la partecipazione delle attività commerciali della piazza che serviranno deliziose merende a tema, tra frittelle e dolci tipici.