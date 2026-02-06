Eventi del week end a Benevento | piazza dedicata a Craxi sfilata di Carnevale e manifestazioni nel Fortore

Un fine settimana ricco di eventi a Benevento. La città ha aperto una piazza dedicata a Craxi, mentre le strade si sono animate con la tradizionale sfilata di Carnevale. Nel Fortore si sono svolte diverse manifestazioni e spettacoli teatrali, attirando residenti e visitatori. Un weekend che ha portato vivacità e colore in tutta la zona.

**Un weekend intenso a Beneveto con piazza dedicata a Craxi, sfilata di carnevale e spettacoli teatrali.** Questo è il week-end del 6 e 7 febbraio, che vede protagonisti diversi: il CalendEsercito 2026, il cortometraggio *“Cose del Genere”*, il teatro a Palazzo Paolo V, oppure la nuova iniziativa artistica in piazza. E ancora, il Fortore con Banfy, il nuovo evento di cultura urbana, per un weekend che combina cultura, arte, musica, e il fascino delle tradizioni locali. A Beneveto, al Teatro Mulino Pacifico, si terrà la serata *“Mare di ruggine – La favola dell’Ilva 2.0”*, uno show realizzato con il contributo della Compagnia Teatro Insania, con un testo firmato da Antimo Casertano, regia e interpretazioni da parte di Daniela Ioia, Luigi Credendino, Francesca De Nicolais.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Benevento Weekend Due manifestazioni di spicco nella località polacca nel week end. Atletica Estense agli eventi sportivi nella città gemellata Torun Nel fine settimana, a Torun, si sono svolte due manifestazioni di livello internazionale. Abano Street Christmas entra nel vivo: eventi, spettacoli e pattinaggio nel week end La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Maxi controlli dei Carabinieri nel weekend a Benevento: denunce, sequestri e patenti ritirate! Dal capoluogo all’hinterland, 116 veicoli e 140 persone passate al setaccio: guida ubriaca, furti, violazioni domiciliari, droga sequestrata e persino cibo mal conser facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.