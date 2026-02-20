Washington lancia un portale per raccogliere i contenuti vietati in Europa | hate speech e propaganda

Washington ha creato un portale online per raccogliere contenuti vietati in Europa, come discorsi d’odio e propaganda. L’obiettivo è monitorare e bloccare materiale dannoso condiviso sui social media. Edward Coristine, nato nel 2005 e noto come “Big Balls”, lavora come programmatore per Neuralink, la società di Elon Musk. Suo nonno, ex colonnello del KGB, fu giustiziato dai sovietici per aver collaborato con gli americani. Il portale si concentra su contenuti che alimentano l’odio e la disinformazione, spesso condivisi da utenti anonimi.

Se Freedom.gov vedrà la luce, non sarà solo un sito ma una dichiarazione di guerra culturale all'Europa. La libertà evocata in maiuscolo, intanto, resta una promessa in costruzione Edward Coristine, classe 2005, nickname "Big Balls", nonno colonnello del Kgb giustiziato dai sovietici perché lavorava per gli americani, è un programmatore di Neuralink, società di Elon Musk, che poi è stato portato dal suo capo al Doge, il finto ministero per l'Efficienza che ha massacrato l'amministrazione pubblica americana e ora non si sa bene che altri danni stia facendo. Ieri Coristine ha postato su X: "Freedom is coming" (tutto in maiuscolo), linkando il sito freedom.