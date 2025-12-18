Il governo australiano vuole introdurre misure più restrittive contro l’hate speech

Il governo australiano si prepara a intensificare la lotta contro l’hate speech, con l’obiettivo di proteggere le minoranze e promuovere un ambiente più inclusivo. Il primo ministro Anthony Albanese ha annunciato nuove misure più restrittive per contrastare le espressioni di odio e violenza, segnando un passo importante nella tutela dei diritti di tutti i cittadini.

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha annunciato di voler introdurre misure più restrittive contro l’ hate speech, che comprende tutte quelle espressioni d’odio e di violenza contro minoranze e gruppi marginalizzati. A spingere il governo a prendere questa decisione è stato l’attentato della scorsa domenica a Bondi Beach, durante il quale due uomini, padre e figlio, hanno aperto il fuoco uccidendo quindici persone e ferendone quaranta, mentre erano in corso le celebrazioni per l’ Hanukkah. Stando ai primi riscontri delle indagini, i due attentatori si erano ispirati all’ISIS. Sajid Akram è stato ucciso nello scontro con la polizia, mentre il figlio, Naveed, è stato fermato; su di lui pendono le incriminazioni per terrorismo e per quindici omicidi, per un totale di cinquantanove capi d’accusa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

