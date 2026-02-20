Vittoria di Fretin a Lopera nella Vuelta a Andalucia 2026 Buratti conferma il Top 10

Fretin ha vinto una tappa importante della Vuelta a Andalucía 2026, grazie a una fuga precoce e a un attacco deciso. La corsa si è infiammata già nei primi chilometri, quando il ciclista ha anticipato gli avversari con una progressione potente. Buratti si è distinto mantenendo la posizione tra i primi dieci in classifica generale. La gara si è conclusa con un sorpasso rapido lungo il rettilineo finale, lasciando tutti senza parole.

Una tappa decisiva della Vuelta a Andalucía ha visto liberarsi uno sprint prestissimo deciso da una progressione impeccabile, capace di premiare un corridore in grande spinta fisica nel finale. L'azione ha evidenziato una gestione tattica accurata e una forma costante tra i protagonisti della corsa, offrendo una chiusa efficace a una frazione movimentata. La corsa si è sviluppata su un tracciato di 180,9 chilometri con un arrivo segnato da uno strappo di rilievo. In fase iniziale è emersa una fuga formata da Josh Burnett (Burgos Burpellet BH), Nicolas Alustiza (Euskaltel – Euskadi), Giosuè Epis (Petrolike) e Samuel Florez (Modern Adventure Pro Cycling), che hanno accumulato un vantaggio massimo poco sotto i tre minuti.