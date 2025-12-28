Volley Bergamo 2025 in archivio Il ds Bertini | In linea con gli obiettivi ma ci mancano punti e vittorie
Bergamo. È stata una chiusura d’anno tortuosa, quella vissuta dal Volley Bergamo 1991: l’esonero di coach Carlo Parisi dopo un anno e mezzo ha chiuso a suo modo un capitolo e ora sarà il vice Marcello Cervellin a portare avanti il progetto sportivo, disegnato nell’estate dal 2024 insieme alla società dal direttore sportivo Matteo Bertini. Quest’ultimo ha fatto il punto riguardo la base triennale di pianificazione, messo lo sguardo sul 2026 e mandato in archivio un 2025 che si chiuderà a Conegliano domenica in un quarto di finale di Coppa Italia proibitivo, ma che rappresenta comunque un obiettivo: esserci. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
