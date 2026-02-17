Fenerbahce-Nottingham Forest Europa League 19-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici La prima di Pereira da ex contro i sari kartallar

Il Nottingham Forest affronta il Fenerbahçe stasera alle 18:45 in Europa League. La squadra inglese, nonostante le molte sfide, è riuscita a qualificarsi alla fase eliminatoria. Questa partita segna il debutto di Pereira contro i turchi, ora allenati dall’ex tecnico del Forest. I padroni di casa sono reduci da una serie di vittorie e puntano a consolidare la loro posizione in classifica europea. Le formazioni ufficiali sono state comunicare, mentre le quote dei bookmaker indicano un match molto equilibrato.

Il Nottingham Forest tra tante difficoltà è riuscito a passare la fase a gironi di Europa League, ma troverà quest’oggi davanti un Fenerbahce in gran forma. I sari kartallar da quando siede Tedesco in panchina hanno perso appena 3 gare e sono impegnati in un appassionante testa a testa contro il Galatasaray in campionato. Una squadra che ha grande qualità sia nei titolari che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

