Fenerbahce-Nottingham Forest Europa League 19-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici La prima di Pereira da ex contro i sari kartallar

Il Nottingham Forest affronta il Fenerbahce questa sera alle 18:45 nella prima partita di Pereira contro i turchi, ora suoi avversari. Dopo aver superato la fase a gironi di Europa League, i britannici si trovano di fronte a una squadra turca che ha vinto le ultime tre partite di campionato. Il Fenerbahce, in grande spolvero, punta a consolidare la propria posizione in classifica, mentre i Forest cercano di sorprendere in trasferta. La partita si preannuncia intensa e ricca di emozioni.

Il Nottingham Forest tra tante difficoltà è riuscito a passare la fase a gironi di Europa League, ma troverà quest’oggi davanti un Fenerbahce in gran forma. I sari kartallar da quando siede Tedesco in panchina hanno perso appena 3 gare e sono impegnati in un appassionante testa a testa contro il Galatasaray in campionato. Una squadra che ha grande qualità sia nei titolari che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

