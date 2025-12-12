Bernini attacca gli studenti | Sono piccoli Landini e piccoli Schlein | VIDEO

Durante l’evento Atreju, la ministra dell’Università Anna Maria Bernini è stata contestata dagli studenti Udu, che hanno criticato la sua posizione sulla riforma dell’accesso a Medicina. Nel corso del dibattito, Bernini ha commentato gli studenti, paragonandoli a figure politiche come Landini e Schlein, suscitando reazioni e discussioni.

Ad Atreju, la ministra dell’Università Anna Maria Bernini è stata oggetto di una decisa contestazione da parte di studenti Udu sulla riforma dell’accesso a Medicina. Oggi, a Bologna per l'inaugurazione ufficiale dedll'Università dell'Onu, la ministra è tornata sull’argomento, innescando nuove. Bolognatoday.it

