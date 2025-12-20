ABBONATI A DAYITALIANEWS CATANIA, APRE IL NUOVO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEL LOTTO SUD DA LUNEDÌ 22 DICEMBRE OPERATIVO IN VIA FORCILE Affidato a Ecocar Ambiente, completa la rete dei sei CCR cittadini e potenzia la raccolta differenziata. Nuovi orari anche per il CCR di Librino CATANIA – Da lunedì 22 dicembre sarà operativo e aperto al pubblico il nuovo CCR – Centro Comunale di Raccolta del Lotto Sud, situato in via Forcile (zona San Giuseppe La Rena). La struttura, affidata in gestione dal Comune di Catania a Ecocar Ambiente – azienda che opera come gestore dei servizi ambientali nel Lotto Sud del capoluogo etneo – rappresenta un passaggio fondamentale nel completamento della rete dei CCR cittadini e nel rafforzamento delle politiche di raccolta differenziata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Raccolta differenziata: a Catania apre il CCR di via Forcile, al via dal 22 dicembre

