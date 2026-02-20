Visita guidata ' Voci di donne'

Viene proposta una visita guidata attraverso le storie di alcune donne nate, vissute o passate da Pisa nei secoli. Artiste, eroine, sante, poetesse, scrittrici, artigiane, nobildonne, insegnanti, politiche, partigiane, scienziate. chi sono e che cosa verrà raccontato? Si conosceranno Artemisia Gentileschi, Livia Gereshi, Edda Bresciani e altre ancora. un tour tutto al femminile. Quando: 8 marzo 2026, ore 15:30Dove: murale di Keith HaringQuanto: € 12,00; € 6,00 sotto i 16 anni; gratuito sotto i 10 anni se accompagnati.Durata: circa 2 orePRENOTAZIONE obbligatoria scrivendo a [email protected]🔗 Leggi su Pisatoday.it

