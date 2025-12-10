Visita guidata alla mostra Modigliani Picasso e le voci della modernità
Presso Palazzo Zabarella sta per concludersi la mostra dal titolo "Modigliani Picasso e le voci della Modernità: oltre 65 opere realizzate da una trentina di esponenti dell’arte del XX secolo provenienti da uno dei più importanti musei del Nord Europa: il Lam Lille Metropole Musèe d’art moderne. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
