Visita guidata | la Seconda guerra mondiale a Pisa

Pisa ha vissuto la Seconda guerra mondiale a causa dei bombardamenti che hanno colpito la città nel 1943. Durante la visita guidata, i partecipanti attraversano zone devastate e scoprono le storie di chi ha vissuto quei momenti difficili. Si visitano i quartieri distrutti e si ascoltano ricordi di testimoni che hanno visto le macerie e la rinascita. La passeggiata offre uno sguardo diretto sulla storia recente di Pisa, lasciando un segno indelebile nella memoria dei visitatori.

Pisa Ferita: La Seconda Guerra Mondiale in CittàUn itinerario tra memoria, macerie e rinascitaPisa non è solo la città della Torre; è un corpo vivo che porta ancora i segni profondi della storia recente. Questo tour guidato ti accompagnerà in un viaggio nel tempo per scoprire come i devastanti bombardamenti del '43 e del '44 hanno ridisegnato il volto della città.Attraverso i palazzi ricostruiti, le alterazioni urbanistiche e le ferite ancora aperte tra le vie del centro, i partecipanti esploreranno il lato più fragile e autentico di Pisa. Non una semplice lezione di storia, ma un racconto fatto di architetture mutate e storie umane.