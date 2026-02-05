Visita guidata a Palazzo Pilo Boyl di Pisa

Questa mattina i visitatori hanno preso d’assalto Palazzo Pilo Boyl, nel centro di Pisa. La visita guidata ha portato i partecipanti tra le sue stanze, mostrando gli elementi più belli dell’architettura rinascimentale pisana. Molti si sono fermati ad ammirare i dettagli e a scattare foto, mentre la guida raccontava storie sulla storia del palazzo e i suoi abitanti. La giornata si è svolta senza intoppi e ha attirato un buon numero di curiosi.

Situato nel cuore del centro storico di Pisa, Palazzo Pilo Boyl è un raffinato esempio di architettura rinascimentale pisana. Recentemente restaurato con il contributo della Soprintendenza, l'edificio è oggi una delle sedi della Scuola Superiore Sant'Anna. Durante le aperture, il pubblico ha la.

