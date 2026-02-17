Visita guidata Pisa erotica Pisa&love by night

Pisa Erotica, una visita guidata notturna, ha attirato molti curiosi per il suo racconto di passioni e segreti nascosti tra le vie della città. La passeggiata si svolge sotto le luci soffuse, svelando angoli sconosciuti e storie d’amore che si intrecciano con i monumenti più famosi. Durante il percorso, i partecipanti scoprono dettagli inediti e aneddoti romantici legati alla storia locale, rendendo l’esperienza unica e coinvolgente.

Pisa Erotica – Pisa & Love BY NIGHTUn viaggio tra passioni, segreti e storie d'amoreUn itinerario insolito e affascinante alla scoperta della Pisa più intima e sorprendente.Passeggeremo nei luoghi del peccato, negli antichi quartieri a luci rosse, tra vicoli e piazze dove un tempo si intrecciavano incontri clandestini e dove ancora oggi sopravvivono racconti maliziosi e romantici. Scopriremo gli angoli dove si andava – e si va – a "fa' franella", e i palazzi che custodiscono delicate storie d'amore, passioni travolgenti e piccoli scandali cittadini.