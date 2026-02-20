Visibilia | nuovo rinvio in attesa Consulta slitta a ottobre udienza su truffa Covid

Il processo contro Daniela Santanché, coinvolta in un'inchiesta per truffa aggravata all'Inps, ha subito un ulteriore rinvio. La causa riguarda presunte irregolarità nella gestione della cassa integrazione durante il Covid per alcuni dipendenti di Visibilia. L'udienza prevista per ottobre è stata posticipata in attesa di una decisione della Corte Costituzionale. La vicenda si protrae ormai da mesi, lasciando in sospeso la posizione della ministra. La prossima data è ancora da stabilire.

Milano, 20 feb. (Adnkronos) - Nuovo rinvio per il procedimento che vede indagata la ministra del Turismo Daniela Santanché accusata di truffa aggravata all'Inps in relazione alla cassa integrazione nel periodo Covid per alcuni dipendenti della società Visibilia. La giudice per l'udienza preliminare di Milano Tiziana Gueli ha rinviato al prossimo 14 ottobre l'udienza in attesa della decisione della Consulta sul conflitto di attribuzione sollevato dal Senato. Di recente il pool di legali - gli avvocati Salvatore Pino e Nicolò Pelanda - hanno depositato il ricorso che ora pende effettivamente davanti alla Consulta, ma mediamente solo la decisione sul vaglio di ammissibilità chiede tempi di circa 6 mesi prima dell'eventuale udienza di discussione, quindi anche la data fissata per il prossimo autunno potrebbe rivelarsi un'udienza 'interlocutoria' come quella di stamane durata solo una manciata di minuti.