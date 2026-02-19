Truffa all' Inps verso il rinvio dell' udienza per Daniela Santanché | attesa la decisione della Consulta

Daniela Santanché rischia un rinvio dell’udienza per la presunta truffa all’Inps, a causa di un'istanza presentata dai suoi avvocati. La decisione sulla richiesta di sospensione dipende ora dalla Corte Costituzionale, che dovrà valutare la legittimità del procedimento. La ministra del Turismo e gli altri imputati attendono una risposta, mentre il processo resta in sospeso. La vicenda si concentra sull’accusa di aver favorito un sistema illecito per ottenere indebitamente fondi pubblici. La prossima settimana potrebbe arrivare una svolta decisiva.

È stato depositato il ricorso del Senato alla Corte costituzionale sul conflitto di attribuzione con la procura di Milano sull'inutilizzabilità di alcuni atti del procedimento Si va verso un lungo rinvio della decisione dell'udienza preliminare a carico della ministra del Turismo, Daniela Santanché, e degli altri quattro imputati per la presunta truffa aggravata all'Inps. È stato, infatti, depositato il ricorso del Senato alla Corte costituzionale sul conflitto di attribuzione con la procura di Milano sull'inutilizzabilità di alcuni atti del procedimento. Con la senatrice di FdI sono imputati anche il compagno Dimitri Kunz e due società del Gruppo Visibilia.🔗 Leggi su Milanotoday.it

