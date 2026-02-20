Virtus | film da sogno ma senza regia

La Virtus ha vissuto un sogno che si è interrotto improvvisamente, lasciando il pubblico senza una guida chiara. La squadra, che aveva iniziato la stagione con quattro playmaker di ruolo, si trova ora a fare i conti con una mancanza di regia. Dusko Ivanovic e Marco Belinelli devono trovare soluzioni rapide, dato che le opzioni in cabina di regia si sono ridotte drasticamente. La situazione sembra richiedere una risposta immediata per evitare ulteriori complicazioni.

Quanto conti una regia potrebbero dirlo, oggi, tanto Dusko Ivanovic quanto Marco Belinelli. Il Sergente di Ferro, che aveva iniziato la stagione con quattro play di ruolo – capitan Pajola, Hackett, Taylor e Vildoza – si trova improvvisamente quasi senza risorse. Se l’argentino Vildoza dovesse prendere un raffreddore per la Virtus, oggi, sarebbero dolori. Sembrava una pazzia, a inizio stagione, una Virtus con quattro play. Il disegno era chiaro, però, sgravare Hackett di responsabilità spostandolo in altri ruoli, e avere elementi in grado di inventare. Brandon ha chiesto e ottenuto di essere ceduto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Peter Jackson svela il motivo per cui da 12 anni non torna alla regia di un film di finzionePeter Jackson ha spiegato perché non torna alla regia di un film di finzione da 12 anni. Leggi anche: Rapina da film al portavalori, il commando di 8-10 persone e la regia della 'ndrangheta: «Rubati i soldi di tredicesime e pensioni» Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’anteprima la settimana prossima a Torino. Da San Giovanni in Persiceto alla Nba per chiudere con l’ultimo scudetto. Belinelli ora è un film: The Basketball Dream; Belinelli il sogno Nba diventa un film | il trailer in esclusiva di The Basketballdream. La Virtus incrocia il destino di Roma, pronta per la Nba europea con Doncic e il sogno PajolaOggi la sfida di Eurolega con l’Efes, ma intanto si gioca la partita dei rinnovi. Dove l’altra Virtus potrebbe inserirsi in qualche trattativa ... bologna.repubblica.it Eurolega, una Virtus Bologna da sogno batte al PalaDozza i greci del PanathinaikosLo schiaffo preso in campionato ha regalato un’altra notte europea da ricordare al pubblico del PalaDozza. Reduce dall’umiliante sconfitta casalinga contro Cremona, la Virtus si è riscattata in ... corrieredibologna.corriere.it Festa di Carnevale targata Virtus Reggio A breve immagini e video - facebook.com facebook