Rapina da film al portavalori il commando di 8-10 persone e la regia della ' ndrangheta | Rubati i soldi di tredicesime e pensioni

Una vera e propria rapina da film, con un bottino da circa due milioni di euro. All'alba di questa mattina, lunedì 1 dicembre, una banda di malviventi ha assaltato un portavalori. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Rapina da film al portavalori, il commando di 8-10 persone e la regia della 'ndrangheta: «Rubati i soldi di tredicesime e pensioni»

