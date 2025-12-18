AEW | Stabilita la finale per il Dynamite Diamond Ring per la prima volta nella storia non c’è MJF

Per la prima volta nella storia, la finale del Dynamite Diamond Ring non vede tra i finalisti MJF, segnando un cambio di scena nel tradizionale evento di fine anno. La battaglia per l’ambito anello si svolgerà la prossima settimana, promettendo emozioni e sorprese inaspettate. Un nuovo capitolo si apre nel prestigioso torneo, lasciando spazio a nuovi protagonisti e a un’inedita sfida che catturerà l’attenzione dei fan.

Come ogni fine anno, anche nel 2025 è stata disputata la Dynamite Diamond Ring Battle Royale, con i due finalisti che si contenderanno la prossima settimana l’ambito anello. Da quando è stata creato questo riconoscimento, l’anello di diamanti è stato sempre indossato da MJF, il quale però quest’anno pur rientrando nella puntata della Battle Royale non vi ha preso parte, dedicando le sue attenzioni al titolo mondiale. Salvo sorprese, con un inserimento “last minute” nella finale, per il primo anno dalla sua creazione l’anello cambierà padrone. Sfida tra campioni. Dodici partecipanti al via, un solo obiettivo, rimanere tra gli ultimi due per poi giocarsi la finalissima la prossima settimana. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

