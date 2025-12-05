Violenza sessuale e maltrattamenti su anziani in casa di riposo | arrestato operatore sanitario

Tempo di lettura: 2 minuti Nella mattinata odierna i Carabinieri della Stazione di Capri hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica partenopea IV Sezione “Fasce Deboli”, nei confronti di un indagato, operatore sanitario, ritenuto responsabile di diverse condotte di violenza sessuale e maltrattamenti a i danni d i anziani ospiti d i una Casa di Riposo sita sull’isola di Capri, reati aggravati dall’abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica dei predetti, nonché dalla qualifica di incaricato di pubblico servizio, da questo rivestita nel suo ruolo di Operatore Socio Sanitario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Violenza sessuale e maltrattamenti su anziani in casa di riposo: arrestato operatore sanitario

Altre letture consigliate

Mio intervento sulla proposta di legge in tema di violenza sessuale Vai su X

Grave episodio in via settevalli arrestato giovane per violenza sessuale - facebook.com Vai su Facebook

Capri, violenza sessuale e maltrattamenti ad anziani in una casa di riposo: arrestato un operatore sanitario - I carabinieri della Stazione di Capri hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal G. Lo riporta msn.com

Abusi sessuali sugli anziani in un ospizio. Arrestato operatore sanitario - Quattro le vittime delle violenze e dei maltrattamenti, tre donne e un uomo, tutti con gravi problemi psichici ... Riporta rainews.it

Anziani violentati e maltrattati, arrestato operatore sanitario - I Carabinieri della Stazione di Capri hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal G. Lo riporta ilroma.net

Anziani violentati in una casa di riposo a Capri, arrestato operatore sanitario - I Carabinieri della Stazione di Capri hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Capri, orrore in casa di riposo: operatore sanitario arrestato per violenza e abusi sessuali sugli anziani - Appostamenti e ore di videoregistrazioni hanno svelato un presunto incubo consumato nel silenzio di una casa di riposo di Capri. Secondo ilgiornalelocale.it

Anziani violentati ripetutamente nella casa di riposo: arrestato un operatore sanitario - Stupri, violenze e maltrattamenti nei confronti di quattro anziani in una casa di riposo a Capri. Come scrive msn.com