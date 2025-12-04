Perugia violenza sessuale e lesioni | arrestato 24enne

Aggredisce e molesta una prostituta perché rifiuta un rapporto sessuale, arrestato in flagranza di reato un 24enne di origini egiziane.Secondo la ricostruzione dei carabinieri l'aggressione, avvenuta in via Settevalli, sarebbe scattata a causa del rifiuto da parte della donna di un rapporto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Perugia, violenza sessuale e lesioni: arrestato 24enne

