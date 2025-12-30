Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia dell' ex gieffino Antonio Medugno
La Procura di Milano ha avviato un'indagine nei confronti di Alfonso Signorini, sotto accusa di violenza sessuale ed estorsione. La misura segue la denuncia presentata recentemente dall’ex gieffino Antonio Medugno. Al momento, si tratta di un atto dovuto e in fase di approfondimento, nel rispetto del procedimento giudiziario in corso.
Dopo la notizia dell'autosospensione di Alfonso Signorini, il Codacons si è scagliato contro il Grande Fratello chiedendo la cancellazione del programma - facebook.com facebook
Fabrizio Corona all'attacco di Alfonso Signorini: 'A gennaio porterò le prove'. In una clip sui social la critica all'autosospensione e A Mediaset #ANSA x.com
