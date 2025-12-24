Vincenzo Lombardi trovato morto in un canale a Varcaturo era scomparso domenica scorsa da una clinica

Il cadavere dell'uomo, 64 anni, è stato rinvenuto nelle scorse ore nella frazione di Giugliano: Lombardi era scomparso domenica 21 dicembre da una clinica di Lago Patria. Indagini in corso: disposta l'autopsia.

Vincenzo trovato morto in un canale a Varcaturo, era scappato da una clinica - VARCATURO – È stato trovato morto in un canale in via Madonna del Pantano, tra Licola e Varcaturo, Vincenzo Lombardi, 64 anni, di Marcianise, scappato domenica pomeriggio da una clinica a Lago Patria. cronacaflegrea.it

Vincenzo Lombardi trovato morto in un canale: l'anziano era fuggito dalla clinica - Cercava quella libertà che la vita non gli aveva mai dato, a causa di una malattia psichica che gli aveva condizionato l'esistenza. msn.com

