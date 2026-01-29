Il Napoli chiude la sua corsa in Champions League con una brutta sconfitta. La squadra di Spalletti ha terminato il girone al 30° posto su 36, lasciando l’amaro in bocca ai tifosi. La partita contro le big europee si è rivelata troppo difficile, e ora il club si prepara a concentrarsi sul campionato, dove può ancora lottare per il titolo. La delusione è tanta, e la piazza si domanda cosa sia andato storto in questa avventura europea.

Tony Damascelli fotografa la Champions delle italiane e si sofferma soprattutto sul Napoli la squadra campione d’Italia che però è arrivata trentesima nel girone da trentasei di Champions League. Difficile non chiamarlo fallimento. Damascelli non utilizza questo termine, peraltro abusato, ma non fa sconti. Ecco cosa scrive sul Giornale: Il Napoli, dun­que, è fuori dalla coppa e, si potrebbe aggiun­gere, da tutto, ha viag­giato tra inferno e para­diso, andata e ritorno, Ver­gara, lo scu­gnizzo di Frat­ta­mi­nore (dun­que di chiari ori­gini ita­liane non rico­no­sciute dall’arbi­tro Mariani dome­nica a Torino) aveva segnato un gol alla Diego Armando, pro­prio nel tea­tro dedi­cato a Mara­dona, il gol di Hoj­lund aveva poi rega­lato sogni e spe­ranze di qua­li­fi­ca­zione al turno suc­ces­sivo ma i due vele­nosi gol di Joao Pedro hanno spento i fuo­chi dello sta­dio, l’espres­sione rag­grin­zita e pia­gnu­co­lante di Conte è stata la dida­sca­lia del momento napo­le­tano che ora dovrà fare i conti non sol­tanto con gli infor­tuni ma con un bilan­cio cri­tico, senza le entrate di coppa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli è fuori da tutto, l’espres­sione pia­gnu­co­lante di Conte è la dida­sca­lia del momento napo­le­tano

Il Napoli di Conte si impone sulla Lazio all'Olimpico, confermando la crescita della squadra e la solidità del suo rendimento.

Roma-Napoli 0-1, Bergomi: La squadra di Conte è più forte dell'anno scorso

