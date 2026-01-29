Il Napoli è fuori da tutto l’espressione piagnucolante di Conte è la didascalia del momento napoletano
Il Napoli chiude la sua corsa in Champions League con una brutta sconfitta. La squadra di Spalletti ha terminato il girone al 30° posto su 36, lasciando l’amaro in bocca ai tifosi. La partita contro le big europee si è rivelata troppo difficile, e ora il club si prepara a concentrarsi sul campionato, dove può ancora lottare per il titolo. La delusione è tanta, e la piazza si domanda cosa sia andato storto in questa avventura europea.
Tony Damascelli fotografa la Champions delle italiane e si sofferma soprattutto sul Napoli la squadra campione d’Italia che però è arrivata trentesima nel girone da trentasei di Champions League. Difficile non chiamarlo fallimento. Damascelli non utilizza questo termine, peraltro abusato, ma non fa sconti. Ecco cosa scrive sul Giornale: Il Napoli, dunque, è fuori dalla coppa e, si potrebbe aggiungere, da tutto, ha viaggiato tra inferno e paradiso, andata e ritorno, Vergara, lo scugnizzo di Frattaminore (dunque di chiari origini italiane non riconosciute dall’arbitro Mariani domenica a Torino) aveva segnato un gol alla Diego Armando, proprio nel teatro dedicato a Maradona, il gol di Hojlund aveva poi regalato sogni e speranze di qualificazione al turno successivo ma i due velenosi gol di Joao Pedro hanno spento i fuochi dello stadio, l’espressione raggrinzita e piagnucolante di Conte è stata la didascalia del momento napoletano che ora dovrà fare i conti non soltanto con gli infortuni ma con un bilancio critico, senza le entrate di coppa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
