Vieusseux il 2026 tra grandi anniversari archivi e intelligenza artificiale
Il Gabinetto Vieusseux si prepara al 2026, anno ricco di anniversari e iniziative. Ogni anno, oltre 11.000 persone partecipano a eventi, corsi e consultano gli archivi storici. La biblioteca ha recentemente integrato strumenti di intelligenza artificiale per migliorare l’accesso alle sue collezioni e offrire nuove esperienze ai visitatori. L’obiettivo è valorizzare la tradizione culturale, mantenendo uno sguardo rivolto al futuro. La programmazione si arricchisce di progetti che uniscono storia e innovazione, coinvolgendo pubblico e studiosi.
Oltre 11mila fruitori ogni anno tra eventi, attività educative, consultazioni archivistiche e servizi bibliotecari: il 2026 del Gabinetto Vieusseux si presenta come un programma ampio e stratificato, capace di tenere insieme memoria e contemporaneità, ricerca e divulgazione, patrimonio e innovazione tecnologica. Nelle sale di Palazzo Strozzi l’istituzione fondata nell’Ottocento rafforza così il proprio ruolo di centro propulsore della vita culturale cittadina e nazionale. “Una programmazione di altissimo livello e sempre più aperta a collaborazioni e sinergie, quella del Gabinetto Vieusseux, che si conferma un’istituzione centrale nello scenario culturale della città – evidenzia la sindaca Sara Funaro.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Argomenti discussi: Gabinetto Vieusseux, i progetti e le attività culturali del 2026; Il 2026 del Gabinetto Vieusseux: eventi per i giovani, mostre e gli omaggi a Gobetti, Fallaci e Collodi; Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux di Firenze: progetti e attività culturali 2026; Gabinetto Vieusseux: progetti e attività culturali del 2026.
I martedì del Vieusseux Martedì 24 febbraio, ore 17.30, alla Sala Ferri di Palazzo Strozzi saranno presentati i primi tre titoli della nuova collana “L’Airone” di La nave di Teseo: – Novella pastorale di Ernst Wiechert – Dei pericoli della lingua italiana di Stend - facebook.com facebook