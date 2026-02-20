Vieusseux il 2026 tra grandi anniversari archivi e intelligenza artificiale

Il Gabinetto Vieusseux si prepara al 2026, anno ricco di anniversari e iniziative. Ogni anno, oltre 11.000 persone partecipano a eventi, corsi e consultano gli archivi storici. La biblioteca ha recentemente integrato strumenti di intelligenza artificiale per migliorare l’accesso alle sue collezioni e offrire nuove esperienze ai visitatori. L’obiettivo è valorizzare la tradizione culturale, mantenendo uno sguardo rivolto al futuro. La programmazione si arricchisce di progetti che uniscono storia e innovazione, coinvolgendo pubblico e studiosi.

Oltre 11mila fruitori ogni anno tra eventi, attività educative, consultazioni archivistiche e servizi bibliotecari: il 2026 del Gabinetto Vieusseux si presenta come un programma ampio e stratificato, capace di tenere insieme memoria e contemporaneità, ricerca e divulgazione, patrimonio e innovazione tecnologica. Nelle sale di Palazzo Strozzi l’istituzione fondata nell’Ottocento rafforza così il proprio ruolo di centro propulsore della vita culturale cittadina e nazionale. “Una programmazione di altissimo livello e sempre più aperta a collaborazioni e sinergie, quella del Gabinetto Vieusseux, che si conferma un’istituzione centrale nello scenario culturale della città – evidenzia la sindaca Sara Funaro.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

