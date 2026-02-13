Crolla una passerella sul fiume Adda in campo elicottero e sommozzatori | le immagini dei soccorsi

Una passerella sul fiume Adda è crollata a Maccastorna, causando l’interruzione del passaggio pedonale. I vigili del fuoco stanno intervenendo con un elicottero e i sommozzatori, che cercano eventuali persone rimaste intrappolate. Le operazioni di soccorso sono in corso per valutare eventuali danni o feriti.

È crollata parzialmente la passerella ciclo-pedonale di Maccastorna sull'Adda. In azione i vigili del fuoco, l'elicottero Drago e i sommozzatori. Al momento, non si registrano feriti.