Attacco russo su Kiev droni e missili contro i grattacieli Le immagini dei soccorsi – Il video
(Agenzia Vista) Kiev, 27 dicembre 2025 Attacchi russi con missili e droni contro Kiev e Odessa. Segnalate numerose esplosioni. Sono almeno 22 i feriti negli attacchi sferrati nella notte dalle forze russe. Tra i feriti ci sono anche due bambini. Telegram Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Guerra Ucraina, droni e missili balistici su Kiev. Le immagini dei soccorsi – Il video
Leggi anche: Guerra Ucraina, droni e missili balistici su Kiev. Le immagini dei soccorsi
Kiev: 'Violento attacco russo con missili e droni, morti e feriti' - LIVE; Ucraina, attacco russo su Odessa: almeno 8 morti. Oggi a Miami colloqui Usa-Russia; Guerra Russia-Ucraina, le news del 21 dicembre; Ucraina, raid russo contro regione Odessa: sette morti.
Attacco russo su Kiev, droni e missili contro i grattacieli. Le immagini dei soccorsi - Sono almeno 22 i feriti negli attacchi sferrati nella notte dalle forze russe. ilgiornale.it
Ucraina, attacchi a Kiev: il momento in cui un drone colpisce un palazzo - Un video girato sabato mattina sembra mostrare il momento in cui un drone che colpisce un palazzo a Kiev. msn.com
Ucraina, massiccio attacco russo a Kiev. Zelensky: “Putin attacca prima di Natale, più pressione per la pace” - Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina, gli aggiornamenti di martedì 23 dicembre 2025. fanpage.it
Attacco russo su Kiev, droni e missili contro i grattacieli. Le immagini dei soccorsi
Quasi un terzo della capitale ucraina Kiev è rimasto senza riscaldamento a causa dell’attacco russo. Lo affermano autorità locali, tra cui il sindaco Vitali Klitschko, come riportato da Ukrainska Pravda. “Non c’è elettricità in alcune zone dei quartieri sulla riva sini - facebook.com facebook
Attacco russo su Kiev, i cittadini si rifugiano nelle stazioni della metro x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.