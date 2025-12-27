Attacco russo su Kiev droni e missili contro i grattacieli Le immagini dei soccorsi – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 27 dicembre 2025 Attacchi russi con missili e droni contro Kiev e Odessa. Segnalate numerose esplosioni. Sono almeno 22 i feriti negli attacchi sferrati nella notte dalle forze russe. Tra i feriti ci sono anche due bambini. Telegram Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

