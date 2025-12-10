VIDEO-FOTO Commissario per l’Alto Calore ultima chiamata

Dopo il sit-in presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, i sindaci irpini coinvolti nell'emergenza idrica hanno incontrato il Vicesegretario e Sottosegretario Tullio Ferrante a Roma. L'evento rappresenta un'ultima chiamata per sollecitare interventi concreti e urgenti sulla gestione dell’Alto Calore e sulla crisi idrica della regione.

Tempo di lettura: 2 minuti A seguito de l sit-in di questa mattina presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, i sindaci irpini in protesta a Roma per l’emergenza idrica, sono stati ci ha ricevuti dal Vicesegretario e Sottoministro Tullio Ferrante. Con loro, in rappresentanza del Comitato Uniamoci per l’acqua sono stati presenti Bruno Riccio, Petrolio Domenico, Angelo Corvino, Enzo Costanza. Presente anche il Consigliere regionaledi Forza Italia Livio Petitto. A fare il punto della situazione il sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza: “ “A bbiamo chiesto due cose precise e puntuali: istituzione di un fondo economico finanziario destinato al rifacimento delle reti e istituzione di una s truttura commissariale che affianchi l’Alto Calore con poteri di deroga e di accelerazione di spesa rispetto alla progettazione e alle opere civili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO-FOTO/ “Commissario per l’Alto Calore, ultima chiamata”

In occasione della Giornata internazionale dei diritti umani, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha sottolineato la necessità di "ribadire con forza" i valori fondamentali ? https://l.euronews.com/f4nS Vai su Facebook

#Bruxelles "Oggi ho avuto un incontro importante e strategico con @kajakallas, Alto Rappresentante #UE per Affari Esteri e Politica di Sicurezza e Vice Presidente Commissione Europea, e con Andrius @KubiliusA, Commissario europeo per la #Difesa e lo # Vai su X