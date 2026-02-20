Alto Calore memoria e risanamento | l’Irpinia ricorda il presidente scomparso e guarda avanti
L’Irpinia ricorda il presidente di Alto Calore scomparso a causa di una grave malattia. Oggi, l’azienda ha organizzato un momento di commemorazione per onorare il suo ruolo nel processo di risanamento del territorio. Alla cerimonia partecipano colleghi, rappresentanti istituzionali e cittadini, che condividono ricordi e testimonianze. La giornata si conclude con una semplice cerimonia, mentre l’azienda continua a concentrarsi sui progetti di sviluppo avviati in memoria del leader scomparso. La comunità locale si stringe attorno alla sua memoria.
Commozione e partecipazione all'incontro dell'azienda: sotto la guida di Alfonsina De Felice, progetti e strategie per sfide e futuro del servizio idrico locale Numerosi sindaci del territorio hanno preso parte alla cerimonia, testimoniando la vicinanza e il sostegno della comunità locale. "La notizia della sua scomparsa mi ha subito investita di sentimenti di riconoscenza, gratitudine e profondo affetto verso una figura che, per un pelo, non ho avuto l'opportunità di conoscere personalmente. Ho avvertito immediatamente il dovere di raccogliere l'intera comunità intorno a un uomo che ha avuto un ruolo fondamentale in questa istituzione irpino-sannita.
