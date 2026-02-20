Alphonse Karr, scrittore francese dell’Ottocento, affermava che vivere in pace con i vicini richiede attenzione e rispetto reciproco. La citazione mette in discussione la convenienza di avere vicini troppo vicini, soprattutto se si desidera un ambiente tranquillo. Oggi, alcune persone evitano di abitare in quartieri rumorosi o troppo affollati per non disturbare o essere disturbate. La scelta di una casa isolata o in zone meno popolate diventa una strategia per mantenere la quiete. La convivenza tra vicini resta spesso una questione delicata.

“Evitate di avere dei vicini se volete vivere in pace con loro” (Al phonse Karr, aforista francese dell’Ottocento ). Basta googlare ”vicini di casa” per trovare aforismi e proverbi, anche antichissimi, non esattamente lusinghieri su chi condivide uno spazio fondamentale della nostra vita: la magione. E la cronaca, vedi Brugherio, ci dice quanto sia difficile la convivenza con chi abita nel nostro palazzo o solo condivida una siepe con noi. Soprattutto se non si rispettano il regolamento e i sani principi del vivere comune. Diciamoci la verità: la riunione di condominio è un incubo e la chat dei proprietari è quasi peggio - e ce ne vuole- di quella dei genitori dei compagni di classe di tuo figlio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Vicini Di Casa

