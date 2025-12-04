Picchiata a morte dentro casa dal marito i vicini di casa | Una famiglia normale lui mai maleducato

Ancona, 4 dicembre 2025 – “Nulla di anomalo, lei sempre sorridente, lui meno estroverso ma mai maleducato ”. Così i vicini definiscono la famiglia Muslija finita al centro delle cronache ieri. Un paese sconvolto con il sindaco di Monte Roberto Lorenzo Focante che dopo essere stato sul posto per accertarsi dell’accaduto commenta amareggiato: “Proprio venerdì scorso abbiamo organizzato una serata alla sala polivalente di Pianello con approfondimenti e riflessioni sulla violenza di genere. Hanno partecipato – spiega – le operatrici dello sportello antiviolenza casa delle donne di Jesi e l’Arma dei carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Picchiata a morte dentro casa dal marito, i vicini di casa: “Una famiglia normale, lui mai maleducato”

