Calciomercato Inter spunta il nome di Vicario per il post Sommer! Situazione rimane da monitorare per il portiere del Tottenham

Inter News 24 Calciomercato Inter, Vicario potrebbe arrivare al posto del portiere elvetico! Cosa filtra sulla trattativa con il Club inglese per il portiere. Il futuro del portiere del Tottenham, Guglielmo Vicario, potrebbe vedere un interessante sviluppo per l’Inter nel calciomercato del 2026. Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale YouTube, ha confermato che l’Inter sta ancora monitorando la situazione del portiere, nonostante un inizio di stagione difficile per il Tottenham. Il club nerazzurro è sempre stato interessato a Vicario, un nome che era stato praticamente bloccato prima del suo trasferimento in Premier League. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, spunta il nome di Vicario per il post Sommer! Situazione rimane da monitorare per il portiere del Tottenham

Leggi anche questi approfondimenti

Calciomercato Inter Le ultime da Appiano Gentile ? - facebook.com Vai su Facebook

Intrigante idea per i nerazzurri bmbr.cc/6u7vrml #calciomercato #Inter Vai su X

Calciomercato Inter, spunta un nuovo nome sul taccuino di Ausilio: sfida aperta con la Juve - Con i contratti di Acerbi e De Vrij in scadenza nel 2026 e poche possibilità di rinnovo, la dirigenza ha intensificato le ricerche di un ... Segnala spaziointer.it

Calciomercato, l’Inter ci prova per Giovane. Fabio Silva stuzzica la Juventus. Il Napoli insiste per Mainoo e spunta Guendouzi - Calciomercato, le big di serie A iniziano le grandi manovre per gennaio: l’Inter ci prova per Giovane. Da sport.virgilio.it

Calciomercato Roma, Frattesi sempre nel mirino di Gasperini. Spunta una nuova indiscrezione sui giallorossi! - Calciomercato Roma, idea Frattesi: la situazione del centrocampista dell’Inter e le possibili mosse giallorosse Il nome di Davide Frattesi torna prepotentemente nel mondo del Calciomercato Roma, con i ... Lo riporta calcionews24.com

Spunta Guendouzi sul mercato dell’Inter: fissato il prezzo - Nome a sorpresa che emerge sul mercato dell’ Inter in vista di possibili movimenti verso il mercato di gennaio. Si legge su passioneinter.com

Calciomercato 2025, tutte le trattative e scambi del 28 novembre 2025 - Il Napoli insiste per Mainoo e spunta Guendouzi I principali club di Serie A stanno già preparando le loro strategie in v ... Scrive sport.virgilio.it

Mercato, né Gila né Rovella: l’Inter vuole un nome tutto nuovo dalla Lazio. E Lotito apre - Spunta un nome tutto nuovo in casa Lazio che interessa all'Inter, oltre a quelli di Mario Gila e Nicolò Rovella già presenti sul taccuino ... msn.com scrive