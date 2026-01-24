Nuovo portiere Inter adesso Vicario è in pole E lui ha già detto sì

L’Inter si avvicina a definire il nuovo portiere, con Guglielmo Vicario in prima posizione. Dopo le prime valutazioni, il calciatore ha già dato la sua disponibilità, rendendo la trattativa più concreta. La scelta di Vicario rappresenta una soluzione interessante per la porta nerazzurra, in un contesto di rinnovamento e crescita della squadra. La decisione finale dovrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni.

Nuovo portiere Inter. Il nome di Guglielmo Vicario è sempre più centrale nelle riflessioni dell’Inter sul futuro della porta. Non è più solo una suggestione: il profilo del portiere italiano viene considerato concreto e credibile come possibile erede di Yann Sommer, destinato a lasciare Milano al termine della stagione. A confermare l’interesse nerazzurro è stato Fabrizio Romano, intervenuto su YouTube: “Nonostante stiano uscendo tanti nomi per la porta dell’Inter, noi teniamo quello di Vicario”. Nuovo portiere Inter: Moretto e Romano concordi su Vicario. Sulla stessa linea anche Matteo Moretto, che ha spiegato perché l’ex Empoli rappresenti oggi la prima scelta: “Vicario è il primissimo nome, quello che convince di più per caratteristiche, nazionalità, conoscenza del campionato e progetto per il futuro.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Vicario Inter, lui in pole per la porta del futuro? Resta da convincere Oaktree, e non manca l’alternativa!Vicario Inter potrebbe essere il volto del futuro tra i pali, ma il club deve ancora convincere Oaktree.

