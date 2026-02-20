Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 17 | 25

Nessuno si trova coinvolto in incidenti, ma il traffico a Roma si fa intenso a causa di un veicolo in fiamme all’altezza di Castel Romano. Le autorità stanno intervenendo per rimuoverlo, causando lunghe code sulla Pontina e sul raccordo anulare, soprattutto tra Spinaceto e Latina. Anche le strade principali come la Salaria e la Flaminia registrano rallentamenti tra Corso Francia e via dei Prati Fiscali. La situazione richiede molta prudenza ai guidatori in viaggio.

