Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 17 | 25
Nessuno si trova coinvolto in incidenti, ma il traffico a Roma si fa intenso a causa di un veicolo in fiamme all’altezza di Castel Romano. Le autorità stanno intervenendo per rimuoverlo, causando lunghe code sulla Pontina e sul raccordo anulare, soprattutto tra Spinaceto e Latina. Anche le strade principali come la Salaria e la Flaminia registrano rallentamenti tra Corso Francia e via dei Prati Fiscali. La situazione richiede molta prudenza ai guidatori in viaggio.
Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio A1 milano-napoli segnalata pioggia tra chiusi e video per la A24 roma-teramo raccomandiamo la dovuta prudenza ci portiamo sulla Pontina dove sono in corso per azioni di rimozione di un veicolo in fiamme all'altezza di Castel Romano al momento permangono code a partire dal raccordo anulare fino a Spinaceto in direzione di Latina è proprio sul raccordo il traffico è intenso su entrambe le carreggiate in esterna code a tratti a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna code tra Grazie Salaria più avanti tra il bivio per Roma nord il bivio per la A24 Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo traffico rallentato lungo il tratto urbano dalla tangenziale est fino a Tor Cervara in direzione raccordo sempre Verso il raccordo incolonnamenti sulle consolari Flaminia e Salaria rispettivamente a partire da Corso Francia e da via dei Prati Fiscali da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio
