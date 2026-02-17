Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 20 | 25

Il traffico sulla Roma-Lazio si muove senza grosse difficoltà, ma alcuni tratti registrano rallentamenti a causa del traffico intenso. La causa principale sono le code sulla via del mare tra il raccordo Bitinia e via di Acilia, entrambe in direzione del Litorale. Per il trasporto marittimo, Laziomar ha annunciato che domani non partiranno le navi per Ponza e Formia alle prime ore del mattino, a causa del maltempo. Anche i collegamenti con Ventotene subiranno variazioni: la partenza prevista alle 6:45 potrebbe essere posticipata alle 8. Per quanto riguarda i lavori in corso, si segnala che sulla A

Astral infomobilità ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento regolare sulle principali strade e autostrade della Regione uniche eccezioni le code per traffico intenso sulla via del mare tra il raccordo bitinia e sulla Colombo tra via Di Mezzocammino via di Acilia il tutto in direzione del Litorale per il trasporto marittimo laziomar a sapere che a causa del maltempo domani non verranno effettuate la corsa nave Ponza Formia delle 5:30 e la corsa unità veloce Ponza Formia delle 7:45 variazioni anche per i collegamenti con Ventotene nello specifico domattina la corsa unità veloce Ventotene Formia delle 6:45 o si ci sarà la partenza alle ore 8 e ora diamo uno sguardo ai cantieri per consentire attività di manutenzione sulla A12 Roma Tarquinia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina resterà chiuso il casello di Civitavecchia Sud in entrata verso Tarquinia in alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Civita Nord la chiusura si replicherà la notte seguente con stessi orari e stesse modalità bene a tutto dariana Grazie Astral infomobilità Grazie dell'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 20:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 17:25La viabilità a Roma resta complicata.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 20:25Astral infomobilità segnala che sulla Cassia Veientana è stato risolto l’incidente all’altezza di via della Giustiniana in direzione raccordo anulare.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.