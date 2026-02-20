Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 10 | 25

Il traffico sulla Pontina è rallentato a causa di un incidente tra via Laurentina e Pomezia, con code che si estendono fino a Castel Romano. La A24 tra Roma e Teramo registra congestioni in entrambe le direzioni, in particolare a Castel Madama. Anche il raccordo anulare di Roma presenta rallentamenti tra la 91 Fiumicino e la Pontina, con code sulla via Salaria e sulla Flaminia verso il centro. La situazione resta complessa in varie zone della città, dove si verificano frequenti blocchi e rallentamenti. La polizia ha chiuso il tratto sulla statale 156 dei Monti Lepini per un incidente.

Astral infomobilità nuovo Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio in ape sulla statale Pontina code per incidente tra via Laurentina Pomezia in direzione Roma è sempre nella stessa direzione ma per traffico intenso code altezza Castel Romano Ci spostiamo sulla A24 Roma Teramo dove ci sono code nelle due direzioni all'altezza di Castel Madama mentre sul tratto Urbano della A24 code per traffico intenso da Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso quest'ultima in provincia di Latina sulla statale 156 dei Monti Lepini a causa di un incidente all'altezza della località por era chiuso il tratto e traffico bloccato ripercussioni anche sulla provinciale guglietta vallefratta torniamo a Roma sul Raccordo Anulare in esterna si rallenta dalla 91 Roma Fiumicino alla Pontina prestare attenzione internal code tra diramazione Roma nord Tiburtina pure anche sulla 91 Roma Fiumicino sito dell'ansa del Tevere verso il centro di Roma infine code per traffico intenso sulla Flaminia e sulla Salaria rispettivamente dal raccordo anulare a via dei Due Ponti e da Villa Spada a via dei Prati Fiscali in entrambi i casi verso il centro ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 10:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 20:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 20:25 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 16:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-02-2026 ore 19:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 18:10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 07:25Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in ... romadailynews.it Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com #Roma #viabilità Sul litorale, intervento dei vigili del fuoco in via Egidio Garra per consentire la rimozione di alberi pericolanti. La linea di bus 013, al momento, è deviata. x.com #Viabilità | #Incidente | A1 AGGIORNAMENTO Terminate le code tra la Diramazione di Roma sud e Valmontone direzione Napoli Camion in panne rimosso #Luceverde --------------------------------------------------------------------- Code tra la Diramazion - facebook.com facebook