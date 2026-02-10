Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 20 | 25

Nella serata di ieri, sulla tangenziale di Roma si sono verificati diversi rallentamenti e code a causa di un incidente. Intanto, lavori di pavimentazione sul tratto Firenze-Roma hanno portato alla chiusura dell’innesto dal bivio per la 24, con indicazioni alternative verso Guidonia Montecelio. La A1, invece, ha registrato chiusure notturne: lo svincolo di Magliano Sabina in entrata sulla Roma e l’innesto di Orte per chi viaggia verso Firenze. La Protezione Civile ha inoltre emesso un’allerta meteo, prevedendo

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle lezioni di mobilità un servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della Roma Teramo code per incidente della tangenziale è stato Cerbara bracci raccordo anulare Dammi un argomento con i lavori di pavimentazione sulla A1 Firenze Roma per tale motivo chiuso l'innesto dal bivio per la 24 Roma Teramo è il video per Guidonia Montecelio indicazioni Firenze a partire dalle ore 20 di questa sera e fino alle 6 di domani mercoledì 11 febbraio per lo stesso motivo Sempre sulla A1 Firenze Roma chiuso lo svincolo di Magliano Sabina in entrata per il traffico diretta Roma questa sera dalle ore 22 fino alle 6 di domani mattina ternativa è possibile utilizzare lo svincolo di Orte in chiusura allerta meteo diramata dalla Protezione Civile Dalla mattina di domani mercoledì 11 febbraio e per le successive 12 18 ore previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori centro-settentrionali a Daniele si ribaltano infomobilità tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto astra. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 20:25

Astral infomobilità segnala che sulla Cassia Veientana è stato risolto l’incidente all’altezza di via della Giustiniana in direzione raccordo anulare.

Tra le auto in coda sul Raccordo Anulare, si segnala un incidente tra via Flaminia e Nomentana, con rallentamenti anche tra Nomentana e Roma Teramo.



