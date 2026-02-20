Il rallentamento sulla Roma-Fiumicino, avvenuto il 20 febbraio alle 9:10, è stato causato da un incidente tra la 91 e la Pontina. Il traffico intenso si estende dalla diramazione Roma sud fino a Pietra, dove un tratto sulla statale 156 dei Monti Lepini è stato chiuso. La provincia di Latina registra blocchi anche sulla provinciale Guglielta-Vallefratta. A Roma, code si formano sulla A24 tra Tor Cervara e il bivio per la tangenziale est, mentre sulla 91 il traffico è rallentato dall’Ansa del Tevere fino alla Colombo.

Astral infomobilità un servizio della regione Lazio

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 09:10

