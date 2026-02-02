Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 09 | 10

Tra incidenti e lavori, il traffico a Roma resta intenso. Questa mattina, sulla carreggiata interna del Raccordo Anulare, si segnalano lunghe code tra Flaminia e la diramazione Roma Nord, con rallentamenti anche tra Casilina e Ardeatina. In esterna, si verificano rallentamenti tra Roma Fiumicino e Pontina, mentre sulla A24 il traffico si riduce a causa di un incidente risolto vicino a Tor Cervara. La Pontina, invece, è ancora congestionata tra Borgo Piave e Castel Romano, dove si registrano veic

Astral infomobilità trovati dalla redazione di atti infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sul Raccordo Anulare auto in coda in carreggiata interna tra Flaminia e poi proseguendo tra la diramazione Roma nord della Roma Teramo e tra Casilina Ardeatina mentre in esterna si disegnano cose tra la Roma Fiumicino il Pontina e traversine Tiburtina il tratto Urbano della A24 può detrarre raccordo anulare di Tor Cervara in direzione tangenziale est a causa di un incidente risolto l'incidente invece sulla via Pontina all'altezza Borgo Piave in direzione di Roma anche se permangono di rallentamenti residui rimanendo nel quadrante sud della capitale sulla via Pontina code anche ad altezza Castel Romano In entrambe le direzioni a causa di un veicolo in panne sempre sulla via Pontina code tra Tor de' Cenci raccordo anulare In quest'ultima direzione ci spostiamo sulla Roma Tarquinia code per lavori ad altezze a Cerveteri in direzione di Roma Dario Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

