Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 08 | 40

Nella mattinata del 20 febbraio 2026, un incidente sul raccordo anulare in esterna ha causato lunghe code tra Prenestina e Nomentana, rallentando il traffico. La causa è ancora da chiarire, ma le auto si sono accumulate nel tratto tra Roma sud e l’Appia. La situazione si è estesa anche sulla statale Pontina, con code tra Pomezia e via Montedoro. La circolazione sulla linea regionale Metromare è temporaneamente sospesa tra Porta San Paolo e Magliana fino alle 16:30 per lavori di manutenzione.

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in esterna si rallenta dalla Prenestina alla Nomentana internal code a tratti tra diramazione Roma sud e Appia è lunga e corre sul tratto Urbano della A24 da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est verso quest'ultima ci spostiamo più a sud sulla statale Pontina con code tra Pomezia e via Montedoro in direzione Roma corso the code per traffico intenso torni sulla capitale sulla Flaminia e sulla Salaria rispettivamente dalla raccordo anulare a via dei Due Ponti e da Villa Spada via dei Prati Fiscali chiudiamo con il trasporto ferroviario sulla linea regionale Metromare proseguono i lavori di riqualificazione della Stazione Porta San Paolo fino a oggi in servizio interrotto nella tratta Porta San Paolo Magliana in fascia oraria 11 16:30 In entrambe le direzioni regolare tra Magliana e Colombo nella tratta interrotta gli utenti potranno utilizzare la linea B della metropolitana ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 08:40 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 08:40 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 08:40 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-02-2026 ore 16:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 16:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-02-2026 ore 19:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 07:25Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in ... romadailynews.it Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com #Roma #viabilità #Atac Da domani, cantiere notturno in viale Marconi e deviazione per 6 linee di bus x.com La marcia della pace a Roma il 22 febbraio porterà rallentamenti e chiusure temporanee, con modifiche alla viabilità - facebook.com facebook